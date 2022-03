Atelier art pour les enfants Airvault Airvault Catégories d’évènement: Airvault

Deux-Sèvres

Atelier art pour les enfants Airvault, 17 mars 2022, Airvault. Atelier art pour les enfants Ruelle de la Chaperonnière Relais Petite Enfance Airvault

2022-03-17 – 2022-03-17 Ruelle de la Chaperonnière Relais Petite Enfance

Airvault Deux-Sèvres Airvault Le Relais Petite Enfance du Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet propose des ateliers toute l’année pour les enfants non scolarisés, accompagnés d’un adulte référent. Ce jeudi 17 mars, au Relais Petite Enfance, atelier art avec Virginie. Séance d’une heure. Sur inscription, ouvert à tous. Relais Petite Enfance : 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org Le Relais Petite Enfance du Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet propose des ateliers toute l’année pour les enfants non scolarisés, accompagnés d’un adulte référent. Ce jeudi 17 mars, au Relais Petite Enfance, atelier art avec Virginie. Séance d’une heure. Sur inscription, ouvert à tous. Relais Petite Enfance : 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org +33 5 49 63 08 87 Le Relais Petite Enfance du Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet propose des ateliers toute l’année pour les enfants non scolarisés, accompagnés d’un adulte référent. Ce jeudi 17 mars, au Relais Petite Enfance, atelier art avec Virginie. Séance d’une heure. Sur inscription, ouvert à tous. Relais Petite Enfance : 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org LROUVREAU

Ruelle de la Chaperonnière Relais Petite Enfance Airvault

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Airvault, Deux-Sèvres Autres Lieu Airvault Adresse Ruelle de la Chaperonnière Relais Petite Enfance Ville Airvault lieuville Ruelle de la Chaperonnière Relais Petite Enfance Airvault Departement Deux-Sèvres

Airvault Airvault Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/airvault/

Atelier art pour les enfants Airvault 2022-03-17 was last modified: by Atelier art pour les enfants Airvault Airvault 17 mars 2022 Airvault Deux-Sèvres

Airvault Deux-Sèvres