Mercredi 16 mars et 6 avril de 14h à 17h En compagnie d’Emilie Lebel médiatrice culturelle et fondatrice des Regards en Miroir, et Magalie Dubois, artiste plasticienne, les petits et les grands sont invités à effectuer un cheminement philosophique et artistique entre La Kunsthalle et le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse. L’atelier est réalisé par l’association Philosoph’Art, en partenariat avec Musées Mulhouse Sud Alsace et la Drac Grand Est. Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts pour le début du parcours !

pour les enfants dès 6 ans et leurs parents.

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin



