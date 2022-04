ATELIER ART & NATURE

Réservez votre atelier en famille auprès de l'Office de Tourisme pour un moment convivial, intergénérationnel et ludique où chacun fabrique un souvenir de ses vacances à Batz-sur-Mer. – Atelier de peinture crée à partir de végétaux sur la thématique de Pâques : le 12 avril à 15h. – Création d'une cabine de plage : le 7 mai, le 3 août, le 28 août et le 3 novembre à 15h. – Création de jeux buissonniers à base de végétaux : le 18 et 31 juillet à 15h. – Atelier peinture : le 17 septembre à 10h30. La guide conférencière animera pendant 1h30 une découverte de l'environnement et une collecte d'éléments naturels qui seront utilisés pour la création artistique réalisée par les participants. A partir de 4 ans.

