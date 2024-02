Atelier Art & Nature 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer, lundi 10 avril 2023.

Atelier Art & Nature Réservez votre atelier en famille auprès de l’Office de tourisme pour un moment convivial, intergénérationnel et ludique où chacun fabrique un souvenir de ses vacances à Batz-sur-Mer. – Reprod… 10 avril 2023 – 21 février 2024 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Tarif unique: 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-04-10T10:30:00+02:00 – 2023-04-10T12:00:00+02:00

Fin : 2024-02-21T14:30:00+01:00 – 2024-02-21T16:00:00+01:00

Réservez votre atelier en famille auprès de l’Office de tourisme pour un moment convivial, intergénérationnel et ludique où chacun fabrique un souvenir de ses vacances à Batz-sur-Mer.

– Reproduis une saline : mercredi 21 février à 14h30

La guide conférencière animera pendant 1h30 une découverte de l’environnement et une collecte d’éléments naturels qui seront utilisés pour la création artistique réalisée par les participants.

A partir de 4 ans.

25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 25 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ot-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/atelier-art-nature-artetnature2024.html »}]

CULTURE FAMILLE