Le chant de la terre Atelier Art-Gm, Gissinger Marièle, 1 avril 2023 08:00, Blotzheim. Le chant de la terre 1 et 2 avril Atelier Art-Gm, Gissinger Marièle Lors des journées européennes des métiers d’art, je propose une démonstration de modelage d’une pièce en terre.

Comment concevoir une pièce de l’intérieur, trouver les formes, les volumes, afin que, par la justesse du corps humain, le personnage trouve une présence, à la limite du vivant.

Samedi et dimanche, de 16h à 17h, je proposerai une animation de modelage pour les jeunes à partir de 6 ans. Une participation de 5€ sera demandé pour la terre. Sur inscription.

En fonction du nombre de participants, cet atelier ne pourra avoir lieu que si la météo le permet.

