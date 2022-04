[ATELIER] Art floral Varaville Varaville Catégories d’évènement: Calvados

Varaville

[ATELIER] Art floral Varaville, 15 juin 2022, Varaville. [ATELIER] Art floral Salle des fêtes Le Hôme Varaville

2022-06-15 10:30:00 – 2022-06-15 12:15:00 Salle des fêtes Le Hôme

Varaville Calvados Varaville Les compositions florales n’auront plus de secret pour vous ! Lors de cet atelier maîtrisez différentes techniques pour réaliser des créations originales. Matériel fourni.

Dès 6 ans. Les compositions florales n’auront plus de secret pour vous ! Lors de cet atelier maîtrisez différentes techniques pour réaliser des créations originales. Matériel fourni.

Dès 6 ans. Les compositions florales n’auront plus de secret pour vous ! Lors de cet atelier maîtrisez différentes techniques pour réaliser des créations originales. Matériel fourni.

Dès 6 ans. Salle des fêtes Le Hôme Varaville

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Varaville Autres Lieu Varaville Adresse Salle des fêtes Le Hôme Ville Varaville lieuville Salle des fêtes Le Hôme Varaville Departement Calvados

Varaville Varaville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varaville/

[ATELIER] Art floral Varaville 2022-06-15 was last modified: by [ATELIER] Art floral Varaville Varaville 15 juin 2022 Calvados Varaville

Varaville Calvados