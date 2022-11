Atelier art floral pour les 3/6 ans

Atelier art floral pour les 3/6 ans, 3 décembre 2022, . Atelier art floral pour les 3/6 ans



2022-12-03 – 2022-12-03 15h Viens mettre les mains dans la terre et réalise ta composition qui sera en fleurs pour les fêtes !!! A mettre sur la table de Noël

Réservation au 06.47.44.78.47 .

15€/pers dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville