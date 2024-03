Atelier Art floral – Mercredi 27 mars Centre Social Beauzelle, mercredi 27 mars 2024.

Atelier Art floral – Mercredi 27 mars Atelier animé par Isabelle Claude Mercredi 27 mars, 10h00 Centre Social Sur inscription

Découvrez l’art de la création florale et faites votre propre composition !

La liste des fournitures est à retirer avant chaque atelier. Les inscriptions et réglement sont à réaliser au CCAS. Places limitées à 10 personnes maximum.

TARIF(S)

Inscription et adhésions obligatoire

Centre Social 19 Rue des Rossignols, 31700 Beauzelle Beauzelle 31700 Haute-Garonne Occitanie 05 62 21 40 50

