Paris Atelier art floral La Serre habitée Paris, 13 janvier 2024, Paris.

samedi

de 09h00 à 16h00

Du samedi 13 janvier 2024 au samedi 17 février 2024 :

samedi

de 09h00 à 16h00

.Public adolescents adultes. payant Le samedi en journée 9 h – 12 h / 13h – 16h (36 heures : 6 h x 6 j) > SESSION 1 Du 13 jan. au 17 fév. 2024 > SESSION 2 Du 04 mai au 15 juin 2024 (pas de cours le 25 mai)

L’atelier propose une initiation aux gestes et aux techniques du métier de fleuriste. L’atelier propose une initiation aux gestes et aux techniques du métier de fleuriste, depuis le bouquet à la composition piquée, jusqu’à la création de pièces plus ambitieuses en fin de formation. L’objectif final est d’allier plusieurs techniques acquises au fil des séances. L’atelier sera animé par Sarah Paquis, fleuriste. La Serre habitée 57-59 rue Piat 75020 Paris Contact : +33667391974

