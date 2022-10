Atelier Art Floral de Noël Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Atelier Art Floral de Noël Bouxwiller, 15 décembre 2022, Bouxwiller. Atelier Art Floral de Noël

Bouxwiller Bas-Rhin Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

2022-12-15 18:00:00 – 2022-12-15 Bouxwiller

Bas-Rhin Bouxwiller EUR Sur les conseils de Danielle Acker, artisan fleuriste de Hanau Fleurs, vous réaliserez une composition florale qui embellira votre maison pour les fêtes de Noël et de fin d’année. Jeudi 15 décembre, 18h • Salle de l’Orangerie • 25€ par personne Réalisez votre composition floral pour Noël. +33 3 88 70 92 90 Bouxwiller

dernière mise à jour : 2022-10-04 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Bouxwiller Adresse Bouxwiller Bas-Rhin Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Ville Bouxwiller lieuville Bouxwiller Departement Bas-Rhin

Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Atelier Art Floral de Noël Bouxwiller 2022-12-15 was last modified: by Atelier Art Floral de Noël Bouxwiller Bouxwiller 15 décembre 2022 Bas-Rhin Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

Bouxwiller Bas-Rhin