[ATELIER] Art floral Bavent Bavent Catégories d’évènement: Bavent

Calvados

[ATELIER] Art floral Bavent, 16 juin 2022, Bavent. [ATELIER] Art floral rue de la petite justice Salle des arts et loisirs Bavent

2022-06-16 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-16 19:15:00 19:15:00 rue de la petite justice Salle des arts et loisirs

Bavent Calvados Mélanie vous propose un atelier floral pour laisser libre cours à votre imagination! Le thème du jour : vacances et cactus. Dès 6 ans. Mélanie vous propose un atelier floral pour laisser libre cours à votre imagination! Le thème du jour : vacances et cactus. Dès 6 ans. Mélanie vous propose un atelier floral pour laisser libre cours à votre imagination! Le thème du jour : vacances et cactus. Dès 6 ans. rue de la petite justice Salle des arts et loisirs Bavent

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bavent, Calvados Autres Lieu Bavent Adresse rue de la petite justice Salle des arts et loisirs Ville Bavent lieuville rue de la petite justice Salle des arts et loisirs Bavent Departement Calvados

Bavent Bavent Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bavent/

[ATELIER] Art floral Bavent 2022-06-16 was last modified: by [ATELIER] Art floral Bavent Bavent 16 juin 2022 Bavent Calvados

Bavent Calvados