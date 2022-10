Atelier Art et science « guitare électronique

Atelier Art et science « guitare électronique, 26 novembre 2022, . Atelier Art et science « guitare électronique



2022-11-26 14:30:00 14:30:00 – 2022-11-26 16:00:00 16:00:00 Viens programmer une guitare en carton sans corde.

Inscription au 04 71 02 46 10 ou par mail dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville