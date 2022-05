Atelier Art et Nature, les plantes compagnes du jardin Jardin de l’abbaye Saint-Georges Saint-Martin-de-Boscherville Catégories d’évènement: Saint-Martin-de-Boscherville

Seine-Maritime

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de l’abbaye Saint-Georges

Thierry Hay, chef des jardiniers des Sites et Musées du Département de la Seine-Maritime, partage avec vous ses compétences sur les plantes compagnes au jardin.

Atelier pour adultes. Tarifs : 10 € tarif plein / 7 € tarif réduit

Jardin de l'abbaye Saint-Georges
12 route de l'abbaye, 76840 Saint-Martin-de-Boscherville
Saint-Martin-de-Boscherville
Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00

