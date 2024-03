Atelier art et détermination des feuilles d’arbres Haubourdin Haubourdin, mercredi 26 juin 2024.

Atelier art et détermination des feuilles d’arbres Découvrez votre talent artistique autour des feuilles d’arbres. Mercredi 26 juin, 10h00 Haubourdin Gratuit

Et si nous troquions jumelles et autres loupes de naturalistes contre un pinceau ou un crayon ? Venez profiter d’une matinée paisible à la Canteraine pour laisser parler imagination et talents artistiques, autour des feuilles d’arbres !

Rendez-vous : 10h – Parking de l’étang de pêche, au bout de la rue de la Canteraine – HAUBOURDIN

Bon à savoir : Nombre de places limité, sur inscription par téléphone

Durée : 2h

Haubourdin Rue de la Canteraine, 59320 Haubourdin, France Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320631122 »}]

MEL