Atelier Art du Carton Maison de la culture du Japon, 29 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 29 octobre 2021

de 13h à 15h

payant

Activité créative pour les enfants Cet atelier en ligne sera animé depuis le Japon par Taki Tamada, artiste contemporaine. Les enfants apprendront les techniques propre à l’art du carton et réaliseront des masques d’animaux et d’autres êtres vivants avec ce matériau écologique, 100% recyclable, à partir du concept de “renaissance”.Ils pourront emporter leur oeuvre chez eux. L’atelier se déroulera à la Maison de la Culture du Japon à Paris avec traduction consécutive en français. Animations -> Atelier / Cours Maison de la culture du Japon 101 quai Branly Paris 75015

6 : Bir-Hakeim (68m) 6 : Passy (390m)

Contact :Maison de la Culture du Japon 01-44-37-95-95 contact@mcjp.fr https://www.mcjp.fr/fr

2021-10-29T13:00:00+02:00_2021-10-29T15:00:00+02:00

Maison de la culture du Japon

