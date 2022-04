Atelier Art du Bonsaï Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités), 14 mai 2022 19:00, Rouen.

Nuit des musées Atelier Art du Bonsaï Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Samedi 14 mai, 19h00 Gratuit pour tous, accès libre

Initiation à l’art de la taille des bonsaïs

Dans le cadre de la programmation Cirque et Japon, venez découvrir l’art ancestral japonais de la taille du bonsaï. Vous pouvez ammener votre propre arbre pour bénéficier de conseils personnalisés.

Le Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen et le musée des Antiquités de Rouen sont concernés par un vaste projet de rénovation architecturale et muséographique. Ils forment ensemble les Musées Beauvoisine. La rénovation des bâtiments est en effet l’occasion de repenser dans leur intégralité les deux musées, dont les collections d’histoires naturelles, antiques, gallo-romaines et médiévales fusionnent progressivement dans un équipement unique et innovant de la Réunion des Musées Métropolitains. L’ouverture est prévue en 2025.

Métro (Arrêt Beauvoisine) Ligne Fast F1 (Arrêt Beauvoisine) Bus 6, 7, 20, 22 (Arrêt Beauvoisine)

https://musees-rouen-normandie.fr/fr

Metro (Beauvoisine stop) Fast F1 line (Beauvoisine stop) Bus 6, 7, 20, 22 (Beauvoisine stop) Free for all, free access Saturday 14 May, 19:00

The Musée d’Histoire Naturelle de Rouen and the Musée des Antiquités de Rouen are involved in a vast architectural and museum renovation project. Together they form the Beauvoisine Museums. The renovation of the buildings is indeed an opportunity to rethink in their entirety the two museums, including the natural history collections, antique, Gallo-Roman and medieval gradually merge into a unique and innovative equipment of the Reunion of Metropolitan Museums. The opening is expected in 2025.

En el marco de la programación Circo y Japón, venga a descubrir el arte ancestral japonés del tamaño del bonsái. Puede traer su propio árbol para recibir asesoramiento personalizado.

Libre acceso para todos, libre acceso Sábado 14 mayo, 19:00

198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen 76000 Rouen Normandie