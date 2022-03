Atelier Art du Bonsaï Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Atelier Art du Bonsaï

Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités), le samedi 14 mai 2022

le samedi 14 mai à 19:00

Dans le cadre de la programmation Cirque et Japon, venez découvrir l’art ancestral japonais de la taille du bonsaï. Vous pouvez ammener votre propre arbre pour bénéficier de conseils personnalisés.

Gratuit pour tous, accès libre

Initiation à l’art de la taille des bonsaïs avec l’association Arbre en pot Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) 198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

