Atelier Art de l’Ikebana par l’Artiste Yumiko Saint-Quentin, 28 décembre 2022, Saint-Quentin SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT du Saint-Quentinois Saint-Quentin.

Atelier Art de l’Ikebana par l’Artiste Yumiko

14 rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne

2022-12-28 – 2022-12-28

Saint-Quentin

Aisne

Saint-Quentin

En se basant sur les techniques de l’ikebana et de l’art floral occidental, cet atelier permet aux enfants de réaliser des petites compositions et de s’initier à différents aspects du traitement des végétaux et de l’élaboration d’une composition artistique

Rendez-vous le mercredi 28 décembre de 14h à 15h animé par l’Artiste Yumiko à l’espace Saint-Jacques.

Renseignements et inscriptions :

03 23 62 97 64

clara.saintcyr@saint-quentin.fr

En se basant sur les techniques de l’ikebana et de l’art floral occidental, cet atelier permet aux enfants de réaliser des petites compositions et de s’initier à différents aspects du traitement des végétaux et de l’élaboration d’une composition artistique

Rendez-vous le mercredi 28 décembre de 14h à 15h animé par l’Artiste Yumiko à l’espace Saint-Jacques.

Renseignements et inscriptions :

03 23 62 97 64

clara.saintcyr@saint-quentin.fr

clara.saintcyr@saint-quentin.fr +33 3 23 06 93 74

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-12-16 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois