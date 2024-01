ATELIER ART DE LA MARIONNETTE LA CIGALIÈRE Sérignan, mercredi 20 mars 2024.

ATELIER ART DE LA MARIONNETTE LA CIGALIÈRE Sérignan Hérault

Avec les comédiennes manipulatrices du Clan des Songes, venez expérimenter l’univers de la marionnette et tout ce qu’elle peut faire d’incroyable et magique marcher en apesanteur, nager au fond des abysses, voler, traverser des précipices, se transformer …

Dès 4 ans.

1 Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie lacigaliere.com@ville-serignan.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 10:00:00

fin : 2024-03-20



