Mandala d’automne Atelier Arqivi Saint-Pal-de-Mons, 24 octobre 2023, Saint-Pal-de-Mons.

Saint-Pal-de-Mons,Haute-Loire

Concevoir, dessiner et mettre en couleur son mandala d’automne à l’atelier ARQUIVI. Laissez-vous emporter par votre créativité dans un moment de pure détente ! A partir de 6 ans. Réservation à l’ Office de Tourisme Marches du Velay-Rochebaron..

2023-10-24 14:00:00 fin : 2023-10-24 15:30:00. EUR.

Atelier Arqivi Lichemiaille

Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Design, draw and color your own autumn mandala at the ARQUIVI workshop. Let your creativity carry you away in a moment of pure relaxation! Ages 6 and up. Book at Marches du Velay-Rochebaron Tourist Office.

Diseña, dibuja y colorea tu propio mandala otoñal en el taller ARQUIVI. Déjate llevar por tu creatividad en un momento de pura relajación Para niños a partir de 6 años. Reserva previa en la Oficina de Turismo de Marches du Velay-Rochebaron.

Entwerfen, zeichnen und färben Sie Ihr Herbstmandala im Atelier ARQUIVI. Lassen Sie sich von Ihrer Kreativität mitreißen und entspannen Sie sich! Ab 6 Jahren. Reservierung beim Office de Tourisme Marches du Velay-Rochebaron.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron