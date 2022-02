Atelier Arpentage autour du libre « Réinventer l’amour » Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-03-12
Inscription sur place ou par téléphone au 02 40 04 05 37

15:30

Vous n'avez pas le temps de lire certains livres mais vous avez envie de mieux comprendre la société ? La médiathèque vous proposent d'expérimenter une façon originale de découvrir des livres : l'arpentage. L'arpentage est une technique qui consiste à lire à plusieurs un essai et à s'approprier son contenu. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu le livre avant, ni d'être un expert dans le domaine : l'idée est de profiter du groupe pour gagner du temps et de l'intelligence. Le livre de cette séance sera « Réinventer l'amour » de Mona Chollet. Cet essai étudie l'impact des représentations idéales du couple héritées du patriarcat sur les relations hétérosexuelles. Animé par Julie Brillet, médiatrice culturelle et numérique. En résumé : 1 livre, 8 participants, 1 animatrice et 2 heures pour lire et synthétiser ensemble son contenu. Médiathèque-Espace Diderot, Rezé

02 40 04 05 37

