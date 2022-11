Atelier : aromathérapie

Atelier : aromathérapie, 6 décembre 2022, . Atelier : aromathérapie



2022-12-06 14:30:00 14:30:00 – 2022-12-06 A 14h30. Ouvert à tous. Tarif 39€. Gouter offert. Laurie, sophrologue et aromathérapeute, vous parle des 8 huiles essentielles à avoir pour apaiser les maux du quotidien. Elle explique aussi comment les utiliser et leurs contre-indications. dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville