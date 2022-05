Atelier : Aroma Chartres, 3 juin 2022, Chartres.

Atelier : Aroma Chartres

2022-06-03 18:15:00 – 2022-06-03 19:45:00

Chartres Eure-et-Loir

35 EUR 35 Vendredi 3 juin : les huiles essentielles pour une maison au naturel comprenant une partie théorique et une partie mise en pratique sur l’usage des HE dans la maison.

Vendredi 10 juin : Soyons Zen avec les huiles essentielles.

Vendredi 17 juin : Les petits maux qui nous embêtent. avec une (partie théorique et une partie pratique. les HE seront pour se soigner au quotidien tel que les piqûres d’insecte, brulure, aphte etc

Vendredi 24 juin : les huiles essentielles pour se soigner au quotidien. Créer des mélanges pour des pathologie dites familiale rhume trachéite etc.

Inscriptions obligatoire : https://lechemindeleveil.yogaandme.online/ ou par téléphone au 06 93 89 77 89

Atelier aroma par Nathalie Crespo, Naturopathe et Aromatologue.

+33 6 93 89 77 89 https://lechemindeleveil.yogaandme.online/

Chartres

