Rencontre croisée : Françoise Plessis & Henri Mariel Atelier Ariane Blanche Nantes, 21 novembre 2023, Nantes.

Rencontre croisée : Françoise Plessis & Henri Mariel Mardi 21 novembre, 20h00 Atelier Ariane Blanche Entrée libre

Autour de Demain la vie de Françoise Plessis (éd. Bateau vert et blanc, 2023), et La Femme de Léto de Henri Mariel (éd. Art 3 Plessis, 2023).

Françoise Plessis, éditrice, est aussi l’autrice (sous le nom de Francesca D.) d’un récit autobiographique aux jeunes éditions Bateau vert et blanc. En parallèle, elle édite La Femme de Léto, conte philosophique signé Henri Mariel, dans sa maison d’arts et de littérature Art3.

Ces deux textes lus à voix haute seront la base d’un échange sur la littérature et l’édition.

Contact : 06 06 54 66 26 contact@laruchenantes.fr

Atelier Ariane Blanche , 8 rue Félibien, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:contact@laruchenantes.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T20:00:00+01:00 – 2023-11-21T21:00:00+01:00

2023-11-21T20:00:00+01:00 – 2023-11-21T21:00:00+01:00

livre lecture