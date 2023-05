Le fil d’Ariane : Un jour, il s’est installé – Théâtre de l’Entr’Acte Atelier Ariane Blanche, 30 mars 2023, Nantes.

2023-03-30

Horaire : 19:00 19:45

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 €Réservations : – theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Lecture musicale. Croisement des arts. Le temps d’une lecture musicale, La Ruche vous convie dans la galerie de restauration d’Ariane Blanche. Première lecture : « Un jour, il s’est installé » du Théâtre de l’Entr’Acte, conte musical urbain, avec Henri Mariel à la lecture et Simon Mary à la contrebasse. En résidence culturelle de longue durée à Machecoul (44), la Cie a collecté durant plusieurs mois, les témoignages des habitants de trois immeubles HLM, aux noms évocateurs de « Fleurs », « Soleil » et « Printemps », situés à l’entrée de la ville. Le récit s’organise autour d’un oiseau mystérieux qui accueille les histoires des gens de la petite cité : « Et si tu parlais enfin à ta façon ? » leur dit l’oiseau… Durée : 45 min.

Atelier Ariane Blanche Nantes 44000

https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil