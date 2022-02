ATELIER ARCHIWIKI Montpellier, 4 mars 2022, Montpellier.

ATELIER ARCHIWIKI Montpellier

2022-03-04 17:00:00 – 2022-03-04 19:00:00

Montpellier Hérault

Des ateliers d’échanges conviviaux pour découvrir et contribuer à faire connaître les femmes, les hommes et le patrimoine. Ecrire, modifier, traduire des articles de Wikipédia est à la portée de tous. Pour les amoureux de l’histoire, cette encyclopédie collaborative est le moyen idéal de rencontrer d’autres amateurs ou passionnés. Nous vous accompagnons dans vos premiers pas et apportons nos ressources pour enrichir vos contributions.

Atelier de contributions aux projets wikimédia

serv-educa.archives@herault.fr +33 4 67 67 37 22

Montpellier

