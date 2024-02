Atelier Archi’vacances Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne Rennes, mercredi 28 février 2024.

Atelier Archi’vacances Atelier enfants – Construis ta « tour végétale » Mercredi 28 février, 15h00 Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne sur inscription, 5€ par enfant

Toitures végétalisées, immeubles arborés, tours vertes… les exemples de « tours végétales » se multiplient au cœur des grandes villes. Après un petit tour d’horizon de quelques projets achevés ou futuristes, imagine et construis en maquette ta tour végétale pour participer à une ville plus verte !

Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne 30 rue Vaneau 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 0223251578 http://www.architecturebretagne.fr [{« type »: « email », « value »: « sensibilisation@architecturebretagne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 67 70 23 57 »}] Métro ligne b, station Mabilais – Lignes bus C4, 11, 53, 54, 55, 56, arrêt Chèques Postaux – Ligne bus 10, arrêt Vaneau

