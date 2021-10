Rennes Maison de l'Architecture et des espaces en Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes Atelier Archi’vacances d’automne Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

le mercredi 27 octobre à 15:00

Dans le cadre de l’exposition « Le Tour de France des maisons écologiques », les enfants sont invités à venir découvrir les maisons conteneurs. Des architectes ont eu l’idée de réutiliser ces grosses boîtes en acier, apparues pour le transport de marchandises, pour la construction de maisons. À partir d’exemples réalisés en Bretagne et à travers le monde, les enfants pourront construire à leur tour en maquette leur maison en conteneurs.

sur inscription, 5€ par enfant

La maison conteneurs Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne 8 rue du Chapitre 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T16:30:00

