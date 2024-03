ATELIER ARCHITECTURE J’PEUX PAS…J’AI ARCHI ! Pézenas, mardi 9 avril 2024.

J’peux pas…j’ai archi ! Pour tous les jeunes curieux !

Ateliers Archi à destination des jeunes entre 10 et 14 ans qui aiment le patrimoine et l’architecture.

2 jours d’ateliers sur le terrain et en salle pendant les vacances de Pâques.

Attention seulement 12 places disponibles !

Organisé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Hérault en partenariat avec la Commune de Pézenas. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 14:00:00

fin : 2024-04-10 17:00:00

9 Rue Louis Blanc

Pézenas 34120 Hérault Occitanie contact@caue34.fr

