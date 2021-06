Dunkerque Frac Grand Large — Hauts-de-France Dunkerque, Nord Atelier architecte en herbe Frac Grand Large — Hauts-de-France Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

Frac Grand Large — Hauts-de-France, le samedi 3 juillet à 17:00

Laissez libre court à votre imagination et devenez un jeune architecte en herbe à la manière de l’artiste Yona Friedman en créant des maquettes avec des matériaux recyclables. Enfants de 7 à 12 ans Gratuit sur inscription Retrouvez toute la programmation sur notre site internet : [https://www.fracgrandlarge-hdf.fr/evenements/la-nuit-des-musees-au-frac/](https://www.fracgrandlarge-hdf.fr/evenements/la-nuit-des-musees-au-frac/)

Laissez libre court à votre imagination et devenez un jeune architecte en herbe à la manière de l'artiste Yona Friedman en créant des maquettes avec des matériaux recyclables. Frac Grand Large — Hauts-de-France 503 avenue des Bancs de Flandres 59140 Dunkerque

