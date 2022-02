Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : Supports et graphisme – La gravure Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : Supports et graphisme – La gravure Thouars, 8 juin 2022, Thouars. Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : Supports et graphisme – La gravure Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars

2022-06-08 14:00:00 – 2022-06-08 17:00:00 Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne

Thouars Deux-Sèvres Viens découvrir et t’amuser aux ateliers d’ARCHIPAT tous les mercredis après-midis. Pendant cette saison « Supports et graphisme » tu participeras à de nombreux ateliers dans lesquels tout un panel d’activités t’attend pour te familiariser avec les supports et les écrits liés au patrimoine. Avec quelques outils en main, viens t’initier à la gravure aux côtés d’une professionnelle, Rachel Létang. Viens découvrir et t’amuser aux ateliers d’ARCHIPAT tous les mercredis après-midis. Pendant cette saison « Supports et graphisme » tu participeras à de nombreux ateliers dans lesquels tout un panel d’activités t’attend pour te familiariser avec les supports et les écrits liés au patrimoine. +33 5 49 68 22 68 Viens découvrir et t’amuser aux ateliers d’ARCHIPAT tous les mercredis après-midis. Pendant cette saison « Supports et graphisme » tu participeras à de nombreux ateliers dans lesquels tout un panel d’activités t’attend pour te familiariser avec les supports et les écrits liés au patrimoine. Avec quelques outils en main, viens t’initier à la gravure aux côtés d’une professionnelle, Rachel Létang. École du Patrimoine

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Thouars Adresse Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d'Auvergne Ville Thouars lieuville Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d'Auvergne Thouars Departement Deux-Sèvres

Thouars Thouars Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thouars/

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : Supports et graphisme – La gravure Thouars 2022-06-08 was last modified: by Atelier ARCHIPAT 6/12 ans : Supports et graphisme – La gravure Thouars Thouars 8 juin 2022 Deux-Sèvres Thouars

Thouars Deux-Sèvres