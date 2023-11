Atelier Archibidule de Noël, à la manière de Lucie Félix Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier Archibidule de Noël, à la manière de Lucie Félix Médiathèque Françoise Sagan Paris, 6 décembre 2023, Paris. Le mercredi 06 décembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit Entrée libre sans réservation Un atelier pour confectionner des décorations de Noël en s’inspirant des livres de Lucie Félix Grâce à la découpeuse vinyle, construis des décorations à la manière de l’auteure Lucie Félix: des oiseaux, des archibidules de toutes les couleurs pour couvrir le sapin de la médiathèque et emporter un exemplaire chez toi ! Le mercredi 6 décembre en continu entre 15h et 17h Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

Lucie Félix Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque Françoise Sagan Adresse 8 rue Léon Schwartzenberg Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Françoise Sagan Paris latitude longitude 48.8755965903869,2.35389596112724

Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/