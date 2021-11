La Guerche-sur-l'Aubois La Guerche-sur-l'Aubois Cher, La Guerche-sur-l'Aubois Atelier “Archi po’up” La Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l'Aubois Catégories d’évènement: Cher

La Guerche-sur-l'Aubois

Atelier “Archi po’up” La Guerche-sur-l’Aubois, 8 décembre 2021, La Guerche-sur-l'Aubois. Atelier “Archi po’up” La Guerche-sur-l’Aubois

2021-12-08 15:00:00 – 2021-12-08 17:00:00

La Guerche-sur-l’Aubois Cher La Guerche-sur-l’Aubois 1.5 EUR Au programme : expérimentation des volumes, découpage et pliage pour transformer une simple image en carte en relief prête à envoyer! Après avoir observé et décrit la façade de la Tuilerie sous tous les angles, réalise ta carte de voeux à l’image du bâtiment. latuilerie@paysloirevaldaubois.fr +33 2 48 74 23 93 https://www.ciap-latuilerie.fr/ Au programme : expérimentation des volumes, découpage et pliage pour transformer une simple image en carte en relief prête à envoyer! PIXABAY

La Guerche-sur-l’Aubois

dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, La Guerche-sur-l'Aubois Autres Lieu La Guerche-sur-l'Aubois Adresse Ville La Guerche-sur-l'Aubois lieuville La Guerche-sur-l'Aubois