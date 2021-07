Jouarre Place Saint-Paul Jouarre, Seine-et-Marne Atelier archéologique Place Saint-Paul Jouarre Catégories d’évènement: Jouarre

Seine-et-Marne

Atelier archéologique Place Saint-Paul, 19 septembre 2021, Jouarre. Atelier archéologique

Place Saint-Paul, le dimanche 19 septembre à 15:00

Petite exposition sur l’archéologie. Ensuite les enfants pourront se transformer en archéologue avec les outils et des trésors à trouver ! Les enfants se transforme en archéologue. Place Saint-Paul 77640 Jouarre Jouarre Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Jouarre, Seine-et-Marne Autres Lieu Place Saint-Paul Adresse 77640 Jouarre Ville Jouarre lieuville Place Saint-Paul Jouarre