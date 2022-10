ATELIER ARCHÉOLOGIQUE : CRÉEZ VOS BIJOUX PRÉHISTORIQUES AVEC INGENIOSUS Saint-Clément-de-Rivière, 2 novembre 2022, Saint-Clément-de-Rivière.

ATELIER ARCHÉOLOGIQUE : CRÉEZ VOS BIJOUX PRÉHISTORIQUES AVEC INGENIOSUS

290 Parc de Saint Sauveur

Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière Hrault

2022-11-02 14:30:00 – 2022-11-02 16:00:00

Saint-Clément-de-Rivière

Hrault

En compagnie d’archéologues, voyagez dans la Préhistoire et découvrez pourquoi et comment nos ancêtres fabriquaient leurs bijoux ! Vous réaliserez ensuite votre propre collier comme à l’époque : ces ornements n’auront plus de secrets pour vous !

Mercredi 2 Novembre

14h30, durée 1h30

à partir de 7 ans en autonomie

Min 4 personnes, max 10 personnes

Tarifs : -18 ans : 20€, adultes : 27€

Matériel fourni.

ingeniosus

Saint-Clément-de-Rivière

