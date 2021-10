Quintin Quintin Côtes-d'Armor, Quintin Atelier archéologie Quintin Quintin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Atelier archéologie Quintin, 2 novembre 2021, Quintin. Atelier archéologie La Fabrique – Atelier du Lin 1 Rue des Degrés Quintin

2021-11-02 15:00:00 – 2021-11-06 16:00:00 La Fabrique – Atelier du Lin 1 Rue des Degrés

Quintin Côtes d’Armor [Les Ateliers du Patrimoine]

Découverte de l’archéologie et des méthodes de fouille (travail de fouille sur un site factice).

Pour les 6-12 ans. La Fabrique – Atelier du Lin 1 Rue des Degrés Quintin

