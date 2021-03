Sorde-l'Abbaye Sorde-l'Abbaye Landes, Sorde-l’Abbaye Atelier Archéologie, les fouilleurs du temps Sorde-l'Abbaye Catégories d’évènement: Landes

Sorde-l’Abbaye

Atelier Archéologie, les fouilleurs du temps, 7 avril 2021-7 avril 2021, Sorde-l'Abbaye. Atelier Archéologie, les fouilleurs du temps 2021-04-07 14:30:00 – 2021-04-07 16:30:00 Abbaye Saint Jean de Sorde 232 place de l’église

Sorde-l’Abbaye Landes Préhistoire (Paléolithique supérieur, Magdalénien)

En quoi consiste la fouille archéologique ? Découvrez les outils et le métier d’archéologue ! Réalisez vos propres recherches grâce à un chantier de fouilles reconstitué !

Avec le Lacq Odyssée Mourenx.

