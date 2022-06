ATELIER : ARBRE FANTASTIQUE

ATELIER : ARBRE FANTASTIQUE, 10 août 2022, . ATELIER : ARBRE FANTASTIQUE

2022-08-10 – 2022-08-10 Arbre Fantastique

Robert Tatin imagine à La Frénousse sa « Maison des Champs », une œuvre monumentale ancrée dans la nature.

Du Jardin des Méditations aux tableaux de l’artiste, découvrez les formes réelles ou imaginaires de cette nature généreuse.

En salle d’atelier, laissez déborder votre créativité pour peindre un arbre fantastique à la manière de Robert Tatin. Enfants de 4 à 12 ans et leurs accompagnateurs.

Atelier sur réservation au 02 43 98 80 89 – musee.tatin@lamayenne.fr Découvrez le musée autrement et partagez une activité artistique en famille ! Arbre Fantastique

Robert Tatin imagine à La Frénousse sa « Maison des Champs », une œuvre monumentale ancrée dans la nature.

Du Jardin des Méditations aux tableaux de l’artiste, découvrez les formes réelles ou imaginaires de cette nature généreuse.

En salle d’atelier, laissez déborder votre créativité pour peindre un arbre fantastique à la manière de Robert Tatin. Enfants de 4 à 12 ans et leurs accompagnateurs.

Atelier sur réservation au 02 43 98 80 89 – musee.tatin@lamayenne.fr dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville