Atelier : Arbre de vie Orthez, 19 mars 2022, Orthez.

Atelier : Arbre de vie Ronron et Gourmandises 24 boulevard des Pommes Orthez

2022-03-19 09:30:00 – 2022-03-19 17:00:00 Ronron et Gourmandises 24 boulevard des Pommes

Orthez Pyrénées-Atlantiques

EUR 99 Journée d’éclaircissement alliant écriture et créativité pour y voir clair. Simple et efficace, cet atelier aide à prendre du recul sur son parcours de vie afin de faire émerger ses forces et ses ressources pour se projeter vers l’avenir.

Les objectifs : faire le point, apprendre à mieux se connaitre, résoudre un conflit, mettre en place un plan d’action, se projeter dans ses objectifs les plus ambitieux.​

Construisez votre arbre de vie et repartez avec !

+33 6 08 06 71 09

MP Mouneyres

Ronron et Gourmandises 24 boulevard des Pommes Orthez

