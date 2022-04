Atelier arbre de vie Le Teich, 29 avril 2022, Le Teich.

Atelier arbre de vie Le Teich

2022-04-29 – 2022-04-29

Le Teich Gironde

EUR 25 25 Un atelier créatif et inspirant pour se reconnecter à l’essentiel.

Un atelier pour vous sentir plus fort.e, plus équipé.e, mieux entouré.e et capable de faire face aux défis de la vie.

Un moment agréable et ludique pour se sentir apte à suivre son chemin direction “Arc en Ciel” !

Une méthode pour symboliser votre histoire, ce que vous avez vécu, ce que vous voulez, ce qui est important pour vous.

Un atelier pour faire le point, pour restaurer l’estime de soi, prendre ou reprendre confiance en soi, pour fortifier vos valeurs, pour redécouvrir vos trésors, vous les (ré)approprier dans le présent afin de bien construire votre futur.

+33 6 83 31 86 12

I Stehly

Le Teich

dernière mise à jour : 2022-04-22 par