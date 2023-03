Atelier arboriculture 123 nature : La santé de mon arbre fruitier Ecole Hérimoncourt Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs EUR Pucerons, tavelure, moniliose… déambulons dans le verger communal de Nommay pour chercher de multiples maladies et ravageurs de nos fruitiers. Apprenez à les reconnaître, à connaître leur impact sur l’arbre, leurs éventuels prédateurs et les moyens (si nécessaire) de limiter leur présence. Intervenant : Vergers Vivants

Réservé aux adultes. Nombre de places limité.

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60

