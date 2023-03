Exposition Atelier Arborescence, création de bijoux en bois et métaux précieux Atelier Arborescence, 27 mars 2023, Lamastre.

Exposition Atelier Arborescence, création de bijoux en bois et métaux précieux 27 mars – 2 avril Atelier Arborescence

Bijoux et objets miniatures en bois et en argent, pièces uniques faites main dans l’atelier ardéchois de la créatrice.

Venez rencontrer l’artisan à son atelier ! Vous pourrez découvrir son univers de création, ses outils et l’illustration de ses savoir-faire en travail du bois sur le tour et métaux précieux. Tous les volumes sont travaillés sur le tour à bois selon les techniques traditionnelles, adaptées à la miniature. Certains outils sont créés spécifiquement pour réaliser une pièce. Le bois n’est pas teinté ni vernis mais laqué, pour répondre au souhait de travailler des apprêts naturels et sains.

La créatrice d’art imagine des pièces élégantes, originales, des bijoux qui sortent vraiment du commun et qui, parfois, réservent des surprises….

Atelier Arborescence 6 place Rampon 07270 Lamastre Lamastre 07270 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T16:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Atelier Arborescence travail du bois et des métaux