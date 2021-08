Châteaubourg Châteaubourg CHATEAUBOURG, Ille-et-Vilaine Atelier Ar Pauzig: “Changer de métier” Châteaubourg Châteaubourg Catégories d’évènement: CHATEAUBOURG

Ille-et-Vilaine

Atelier Ar Pauzig: “Changer de métier” Châteaubourg, 31 août 2021, Châteaubourg. Atelier Ar Pauzig: “Changer de métier” 2021-08-31 14:00:00 – 2021-08-31 16:00:00 Point accueil emploi 9 Rue Louis Pasteur

Châteaubourg Ille-et-Vilaine Châteaubourg Mardi 31 aout prochain, de 14h à 16h, le Point accueil emploi de Châteaubourg vous propose un atelier consacrée à la thématique suivante: “Changer de métier – Comment faire, et quels sont les moyens et outils à disposition”. Un temps de convivialité, gratuit et anonyme pour s’exprimer en toute confiance, et animé par une équipe de professionnels.

Renseignement: 02 99 00 91 15. Mail: pae-chateaubourg@vitrecommunaute.org

