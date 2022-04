Atelier aquarium Musée la Maison de la Pêche 44420 La turballe, 16 avril 2022, La turballe.

Atelier aquarium

du samedi 16 avril au samedi 7 mai à Musée la Maison de la Pêche 44420 La turballe

En 1 heure, avec du papier, des pinceaux, des ciseaux, du sable, des coquillages et votre imagination, vous êtes prêt pour fabriquer et repartir avec le plus beau des aquariums, le vôtre ! À partir de 7 ans. **Infos et réservations auprès de l’Office de Tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande : 02 40 24 34 44 – [contact@labaule-guerande.com](mailto:contact@labaule-guerande.com)**

Musée la Maison de la Pêche 44420 La turballe Musée la Maison de la Pêche 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T14:30:00 2022-04-16T15:30:00;2022-04-23T14:30:00 2022-04-23T15:30:00;2022-04-30T14:30:00 2022-04-30T15:30:00;2022-05-07T14:30:00 2022-05-07T15:30:00