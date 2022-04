ATELIER AQUARIUM La Turballe, 23 avril 2022, La Turballe.

ATELIER AQUARIUM La Turballe

2022-04-23 – 2022-04-23

La Turballe Loire-Atlantique

En 1 heure, avec du papier, des pinceaux, des ciseaux, du sable, des coquillages et votre imagination, vous êtes prêt pour fabriquer et repartir avec le plus beau des aquariums, le vôtre !

À partir de 7 ans.

Infos et réservations auprès de l’Office de Tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande : 02 40 24 34 44 – contact@labaule-guerande.com

augredesvents@wanadoo.fr +33 2 40 11 71 31 http://augredesvents44.fr/

