A la Toussaint, rendez-vous à la Maison du Fromage avec Anne Werey pour un atelier aquarelle sur le thème d'Halloween ! Cet atelier s'adresse aux enfants de 7 à 13 ans Dates : 25, 26 et 27 octobre Durée de l'atelier : 1h30 de 10h30 à 12h Nombres de places : 5min, 15 max Tarif : 10€/pers Matériel fourni par l'animatrice Au programme : Viens découvrir les techniques de l'aquarelle en dessinant, citrouilles, chats, sorcières… Et repars avec tes effrayantes créations ! Rendez-vous à l'accueil de la Maison Du Fromage 10 minutes avant le début de l'activité pour le paiement sur place (en espèce ou par chèque). Réservation par mail auprès de l'animatrice : anne.werey@yahoo.fr En dessous de 5 participants, l'atelier sera annulé. L'animatrice contactera les participants pour prévenir en cas d'annulation.

