Atelier aquarelle Le Bus Magique Lille, samedi 23 mars 2024.

Atelier aquarelle Venez pratiquer ou vous initier à l’aquarelle avec Corentin ! Samedi 23 mars, 13h00 Le Bus Magique 10€ la session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T13:00:00+01:00 – 2024-03-23T15:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T13:00:00+01:00 – 2024-03-23T15:00:00+01:00

Des notions de bases aux croquis urbains en passant par quelque études d’après photos, cet atelier a pour vocation d’apporter des outils et des méthodes pour se lancer en autonomie dans cette technique.

Un minimum d’expérience dans le domaine est toujours un plus.

5 sessions de 2h seront proposées au cours des prochains mois. Il n’est pas obligatoire de participer aux 5, mais c’est possible

Dernière date :

– 30 mars à 15h

A apporter avec vous :

-Un bloc de papier aquarelle format A4

– Pinceaux aquarelles (type petit gris c’est mieux mais pas obligatoire), petit, grand et moyen

-Un récipient

-Un chiffon

-Un ou plusieurs crayons à papier

Modalités :

* Inscription obligatoire (8 places) auprès de Corentin : bescond.corentin@gmail.com

* Tarifs :

10€ la sessions

7€ pour les demandeurs d’emplois ou étudiants

* Public adulte & ados

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination n’est admise à bord

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bescond.corentin@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/7723525357666118?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D »}] [{« link »: « mailto:bescond.corentin@gmail.com »}] Péniche