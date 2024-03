ATELIER AQUARELLE INITIATION & CRÉATIONS VÉGÉTALES Montpellier, samedi 13 avril 2024.

Plongez dans l’univers délicieusement ruisselant de l’aquarelle avec Arnaud apprenez les techniques de base en travaillant autour des végétaux !

Vous n’avez jamais osé prendre un pinceau mais aimeriez bien impressionner belle maman lors du prochain déjeuner dominical en lui présentant votre dernier chef-d’œuvre ? Les gribouillis de votre enfant de 3 ans sont plus élaborés que vos créations ?

La clé se trouve à La causette qui a dégoté l’un des artistes montpelliérains les plus doués de sa génération Arnaud ! Originaire de La Réunion, il a passé cinq ans à Bruxelles avant de poser son chevalet dans notre belle ville. Durant deux heures, Arnaud va vous faire découvrir la magie de l’aquarelle, son premier amour artistique. Vous apprendrez à maîtriser cette peinture humide, les formes qu’elle peut créer, ses couleurs si caractéristiques, son rendu si apaisant pour finalement créer un portrait ou encore un végétal (et le ramener pour la déco du salon !)

Avec Arnaud comme guide, l’aquarelle n’aura plus de secret pour vous, pour le plus grand bonheur de votre fibre artistique (oui oui on en a tous.tes une…)

L’atelier est ouvert à tous ceux qui ont la ferme intention de passer un bon moment et souhaitent mettre des couleurs pastels dans leur vie et sur le papier. Inscrivez vous !

AU PROGRAMME

Découverte des techniques de bases maîtriser les formes, les couleurs, la technique humide sur sec, humide sur humide etc.

Reproduction et création de végétaux sur format à encadrer. 40 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 16:00:00

6 Rue Saint-Denis

Montpellier 34000 Hérault Occitanie lacausettebonjour@gmail.com

