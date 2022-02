Atelier aquarelle grand format Bégard, 3 mai 2022, Bégard.

Atelier aquarelle grand format Rue Prad Ar Porzh Porzh Ar Beleg Bégard

2022-05-03 09:30:00 – 2022-05-03 16:30:00 Rue Prad Ar Porzh Porzh Ar Beleg

Bégard Côtes d’Armor Bégard

Journée « aquarelle » avec Béatrice de Marqué, découverte ou approfondissement des techniques de l’aquarelle et du dessin Apprentissage de différents procédés pour réaliser certains effets et maitrise des couleurs et des mélanges pour l’aquarelle. Utilisation des différents outils de dessin sur des thèmes variés, du figuratif à l’abstrait. Béatrice est appréciée depuis plus de 20 ans pour l’excellence de sa pédagogie dans le respect de chaque stagiaire. Tarif: 60€

talomaros@live.fr +33 6 67 27 23 15 http://www.beatricedemarque.fr/

Journée « aquarelle » avec Béatrice de Marqué, découverte ou approfondissement des techniques de l’aquarelle et du dessin Apprentissage de différents procédés pour réaliser certains effets et maitrise des couleurs et des mélanges pour l’aquarelle. Utilisation des différents outils de dessin sur des thèmes variés, du figuratif à l’abstrait. Béatrice est appréciée depuis plus de 20 ans pour l’excellence de sa pédagogie dans le respect de chaque stagiaire. Tarif: 60€

Rue Prad Ar Porzh Porzh Ar Beleg Bégard

dernière mise à jour : 2021-08-28 par