Orschwiller Bas-Rhin Orschwiller Bas-Rhin EUR Atelier « Aquarelle en balade » – NOUVEAUTÉ 2021

Avec l’artiste Jean-Martin Vincent de l’atelier « A la Croisée des Arts ». Réalisez des vues du château, de la plaine et des croquis de la flore locale. Cette activité est ouverte à tous, débutants ou confirmés. Le matériel est mis à disposition individuellement. A la fin de la balade, chacun repartira avec son carnet rempli de souvenirs aquarellés ! Un nouveau rendez-vous pour découvrir l’aquarelle de voyage autour du château du Haut-Koenigsbourg. +33 3 69 33 25 00 Un nouveau rendez-vous pour découvrir l’aquarelle de voyage autour du château du Haut-Koenigsbourg. Atelier « Aquarelle en balade » – NOUVEAUTÉ 2021

Avec l'artiste Jean-Martin Vincent de l'atelier « A la Croisée des Arts ». Réalisez des vues du château, de la plaine et des croquis de la flore locale. Cette activité est ouverte à tous, débutants ou confirmés. Le matériel est mis à disposition individuellement. A la fin de la balade, chacun repartira avec son carnet rempli de souvenirs aquarellés !

